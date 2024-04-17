Военком Карелии рассказал об особенностях весеннего призыва

В Карелии работают 18 призывных комиссий муниципальных образований. Военный комиссар республики Андрей Артемьев прокомментировал особенности текущей кампании.

Основной особенностью стало повышение призывного возраста - теперь призыву подлежат граждане до 30 лет. Это относится к тем, кому на 1 января 2024 года еще не исполнилось полных 27 лет. Мера, по словам Артемьева, связана с тем, что вооруженные силы РФ оснащаются все более новыми и сложными разработками, и высшее либо среднее специальное образование помогает быстрее и эффективнее ими овладеть. Комиссар также отметил, что среди призывников практически отсутствует категория граждан, не получивших основного общего образования. Десять лет назад таких призывников было значительно больше.

Большинство призывников из Карелии будут проходить службу в воссозданном Ленинградском военном округе, меньшая часть - в Московском военном округе и других округах. Комиссар отметил, что командиры всегда положительно отзываются о карельских призывниках.

А также руководитель военного комиссариата заверил, что участие в СВО граждан, проходящих военную службу по призыву, не рассматривается, так как в этом нет практической необходимости. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".