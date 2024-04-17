В мэрии заявили, что подрядчик готов к снегопаду

В ближайшие пять суток в карельской столице ожидается отрицательная температура и осадки. В Петрозаводске действует режим повышенной готовности по уборке снега.

Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС обратится за дополнительными деньгами в резервный фонд Карелии для непрерывной уборки и борьбы со скользкостью.

Также в мэрии сообщили, что подрядчик ООО «Кондопожское ДРСУ» готов очищать дороги и тротуары от снега, а также распределять противогололедные материалы.

Ранее гидрометцентр предупредил о надвигающемся на регион снегопаде. // фото «Петрозаводск говорит»