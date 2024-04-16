Синоптики предвещают день жестянщика в Петрозаводске

Снегопад обрушится на регион в конце рабочей недели. Как прогнозируют в гидрометцентре, во второй половине дня 19 апреля к южным границам Карелии подойдут фронтальные разделы средиземноморского циклона, которые принесут в большинство районов интенсивные осадки в виде снега.

Днем 20 апреля по юго-восточным районам обещают мокрый снег. Во власти снежной стихии окажется большая часть Карелии.

С 17 по 23 апреля температура будет на 4-7 градусов ниже нормы. Сугробы начнут расти в ряде районов, Петрозаводск не станет исключением. С усилением северо-восточного ветра возможны метели, обстановка на дорогах осложнится. // фото «Петрозаводск говорит»