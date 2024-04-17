Уборка парков и скверов идет в разных районах Петрозаводска

Подрядчик ведет уборку парков и скверов Петрозаводска. Чистота поддерживается на общественных территориях усилиями мобильных бригад и техники, сообщает пресс-служба мэрии города.

На этой неделе работы идут в парках 50-летия Пионерской организации, Лес Победы, Соломенском, Зеленый берег, Ямка и в скверах 70-летия Победы, Юрия Гагарина, Юрия Андропова, Центральном, Ключевском, Памяти узников концлагерей. Уборка ведется около собора Александра Невского, на Почтовой площади, на аллеях Дружбы, Отцов, Фрунзенской, Березовой.

Жителям карельской столицы напоминают, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска