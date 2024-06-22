Водноспортивный центр «Акватика» закрывается на профилактику

Водноспортивный центр «Акватика» закрывается с понедельника, 24 июня. Об этом сообщается в паблике Центра спортивной подготовки.

Популярный спортивный объект в Петрозаводске будет закрыт до 16 июля. Это связано с проведением ежегодных летних профилактических и ремонтных работ.

16 июля водноспортивный центр вновь откроет свои двери для любителей плавания. // Фото: unsplash.com / Gentrit Sylejmani