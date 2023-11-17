Водителям устроят проверку на Древлянке

18 ноября на Древлянке в столице Карелии пройдет мероприятие «Право на безопасность». ГИБДД проверит, как водители соблюдают правила перевозки детей. Инспекторы напомнят о важности ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

До семи лет детей следует перевозить с использованием удерживающих устройств по весу и росту малыша. Детей от 7 до 11 в легковом автомобиле можно перевозить с использованием удерживающих устройств или с использованием ремней безопасности. Если маленький пассажир сидит впереди – то только с использованием детских удерживающих устройств.

Нарушителям правил перевозки детей грозит штраф в размере трех тысяч рублей. // фото пресс-служба Госавтоинспекции РК