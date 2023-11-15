15 ноября 2023, 21:57
Пешеходный переход демонтировали на одной из улиц Петрозаводска
ГИБДД призвала пешеходов быть внимательными
Один из нерегулируемых пешеходных переходов на улице Профсоюзов в столице Карелии демонтировали.
Как пояснили в Госавтоинспекции, переход не отвечал нормативным требованиям. Дорожная полиция выложила несколько фотографий. На двух снимках - дорожного знака нет. При этом разметка «зебры» на асфальте видна.
ГИБДД призвала пешеходов быть внимательными при переходе дороги. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска/ «Петрозаводск говорит»