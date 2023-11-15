Фиксирующих нарушения на дорогах в Карелии камер станет больше

До конца ноября на дорогах Карелии планируют установить еще семь передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД.

На сегодня в регионе задействовано 142 комплекса, сообщили в региональном минтрансе.

В ведомстве пояснили, что новые передвижные комплексы распознают грузовики, фиксируют их скорость в соответствии с установленным для них ограничением. // фото «Петрозаводск говорит»