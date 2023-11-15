15 ноября 2023, 19:28
Фиксирующих нарушения на дорогах в Карелии камер станет больше
В фотовидеофиксации нарушений ПДД задействовано более 140 устройств
До конца ноября на дорогах Карелии планируют установить еще семь передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД.
На сегодня в регионе задействовано 142 комплекса, сообщили в региональном минтрансе.
В ведомстве пояснили, что новые передвижные комплексы распознают грузовики, фиксируют их скорость в соответствии с установленным для них ограничением. // фото «Петрозаводск говорит»