12 ноября 2023, 16:23
Организация движения изменится в трех районах Петрозаводска
Нововведения начнут действовать с понедельника
С завтрашнего дня на старой Кукковке, Октябрьском районе и центре города изменится организация движения.
У дома №21 на Щербакова по нечетной стороне запретят стоянку и остановку, напомнили в администрации города. Это необходимо для безопасного подвоза воспитанников школы-интерната №21.
Стоянку и остановку запретят на участке улицы Герцена в районе дома №28 по четной стороне.
Также с 13 ноября будет запрещен левый поворот с Московской на Варкауса.
Водителей призвали быть внимательными и смотреть на дорожные знаки. // фото «Петрозаводск говорит»