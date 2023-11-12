Организация движения изменится в трех районах Петрозаводска

С завтрашнего дня на старой Кукковке, Октябрьском районе и центре города изменится организация движения.

У дома №21 на Щербакова по нечетной стороне запретят стоянку и остановку, напомнили в администрации города. Это необходимо для безопасного подвоза воспитанников школы-интерната №21.

Стоянку и остановку запретят на участке улицы Герцена в районе дома №28 по четной стороне.

Также с 13 ноября будет запрещен левый поворот с Московской на Варкауса.

Водителей призвали быть внимательными и смотреть на дорожные знаки. // фото «Петрозаводск говорит»