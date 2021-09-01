Водителям Петрозаводска упростят поворот на Суоярвское шоссе

С 6 сентября в Петрозаводске изменится схема дорожного движения на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

При движении со стороны Древлянки по Лесному проспекту теперь можно будет повернуть налево с двух полос: левой и центральной. Проезд прямо будет осуществляться только по правой полосе. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрестка и уменьшить количество пробок.

Мэрия просит водителей быть внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками. Фото администрации Петрозаводска