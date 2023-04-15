Водителя маршрутного автобуса оштрафовали в ходе рейда в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД проводят рейд по проверке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе сплошных проверок инспектируется техническое состояние автобусов, наличие документации, соблюдение водителями Правил дорожного движения, режима труда и отдыха.

Накануне инспекторы остановили автобус №14. Водитель совершил поворот налево в нарушение требований дорожных знаков и разметки. В отношении мужчины был составлен административный протокол. Ему придется заплатить штраф в размере 1000-1500 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска