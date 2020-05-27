Водителя «Лады» оштрафовали за отсутствие детского кресла

Сотрудники ГИБДД поймали очередного водителя, который решил пренебречь безопасностью пятилетнего пассажира. Инцидент произошел сегодня, 27 мая, на 270-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе республики.

«Ребенок находился в автомобиле без детского удерживающего устройства на заднем сидении. Детским автокреслом, в соответствии с требованиями правил перевозки детей, автомобиль оборудован не был», - сообщается в сводке ГИБДД.

Автомобилист ехал из Санкт-Петербурга в карельскую столицу. Водителя, жителя Петербурга, привлекли к административной ответственности: теперь ему придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.