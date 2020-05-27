27 мая 2020, 19:16
Водителя «Лады» оштрафовали за отсутствие детского кресла
Дорожные инспекторы наказали штрафом автомобилиста, перевозившего пятилетнего ребенка без удерживающего устройства
Сотрудники ГИБДД поймали очередного водителя, который решил пренебречь безопасностью пятилетнего пассажира. Инцидент произошел сегодня, 27 мая, на 270-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе республики.
«Ребенок находился в автомобиле без детского удерживающего устройства на заднем сидении. Детским автокреслом, в соответствии с требованиями правил перевозки детей, автомобиль оборудован не был», - сообщается в сводке ГИБДД.
Автомобилист ехал из Санкт-Петербурга в карельскую столицу. Водителя, жителя Петербурга, привлекли к административной ответственности: теперь ему придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.