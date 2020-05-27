Мошенник атаковал небольшой магазин в Северном Приладожье

Об очередном случае мошенничества рассказали в МВД. На этот раз жертвой стало юридическое лицо. Предпринимательнице из Северного Приладожья позвонил неизвестный. Собеседник сообщил, что хочет проверить платежный терминал в ее магазине. Бизнес-леди сослалась на занятость и посоветовала обратиться к персоналу торговой точки.

Настойчивый незнакомец позвонил в небольшой магазин и заявил, что с разрешения руководителя ему должны оказать помощь в настройке устройства.

Продавец не обратила внимание, что звонок поступил из-за пределов Карелии. Она изъяла деньги из кассы, а затем под диктовку неизвестного вставляла купюры в терминал и нажимала определенные клавиши.

Продавец думала, что проверяет работу купюроприемника, но на самом деле просто перечислила на неизвестные номера более 20 тысяч рублей. Осознав обман, работница магазина сообщила в полицию. Проводится проверка. Установлено, что звонки поступали с юга России.