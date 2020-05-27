Мужчина получил девять лет колонии за убийство в Карелии

Суд признал 37-летнего мужчину виновным в убийстве в Кеми. Преступление было совершено в ночь на 26 августа 2019 года.

По сообщению карельского Следкома, мужчина гостил у знакомого. Во время распития спиртного с другими мужчинами гость поссорился с одним из них.

Во время конфликта он напал на жертву, избил руками, а после задушил. Потерпевший мужчина скончался на месте. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.