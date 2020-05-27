Необходимость в перевозке вещей толкнула мужчину на кражу прицепа

Петрозаводчанин, 1974 года рождения, попался на краже. Мужчине заподозрили в хищении автоприцепа. Его владелец оценил ущерб в десять тысяч рублей.

По сообщению МВД, подозреваемый в краже ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Как предположили в полиции, мужчине срочно потребовалось перевезти вещи. Тогда в разгар дня он и похитил автоприцеп, припаркованный у проезжей части. По признакам кражи возбудили уголовное дело.