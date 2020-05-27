27 мая 2020, 16:10
Необходимость в перевозке вещей толкнула мужчину на кражу прицепа
Владелец автопритепа оценил ущерб от его пропажи в десять тысяч рублей
Петрозаводчанин, 1974 года рождения, попался на краже. Мужчине заподозрили в хищении автоприцепа. Его владелец оценил ущерб в десять тысяч рублей.
По сообщению МВД, подозреваемый в краже ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Как предположили в полиции, мужчине срочно потребовалось перевезти вещи. Тогда в разгар дня он и похитил автоприцеп, припаркованный у проезжей части. По признакам кражи возбудили уголовное дело.