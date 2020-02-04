Водителя без прав задержали на подъезде к аэропорту «Петрозаводск»

В минувшее воскресенье, 2 февраля, сотрудники ГИБДД отстранили нарушителя ПДД.

На 4 км автодороги Подъезд к аэропорту «Петрозаводск» в Прионежском районе был остановлен водитель «Митсубиши». Как выяснилось, он не имел водительских прав.

41-летнего водителя привлекли к административной ответственности. Автомобиль нарушителя переместили на штрафстоянку.

Фото: Госавтоинспекция Карелии