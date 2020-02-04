04 февраля 2020, 14:50
Водителя без прав задержали на подъезде к аэропорту «Петрозаводск»
41-летнего водителя привлекли к административной ответственности за управление машиной без прав
В минувшее воскресенье, 2 февраля, сотрудники ГИБДД отстранили нарушителя ПДД.
На 4 км автодороги Подъезд к аэропорту «Петрозаводск» в Прионежском районе был остановлен водитель «Митсубиши». Как выяснилось, он не имел водительских прав.
41-летнего водителя привлекли к административной ответственности. Автомобиль нарушителя переместили на штрафстоянку.
Фото: Госавтоинспекция Карелии