Водителя без чувств вытащили из неуправляемой машины в Петрозаводске

Вечером 29 сентября в центре Петрозаводска произошел странный дорожный инцидент. Эпизод попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 19:18 на площади Ленина. На кадрах видно, как внедорожник медленно выезжает на кольцо, преграждая путь другим автомобилям. Все объезжают транспортное средство.

Затем автомобиль заходит на второй круг. В итоге несколько мужчин подбегают к машине, открывают дверь и вытаскивают из салона водителя, который падает на землю без чувств. Автомобиль выезжает на газон.

Подробности происшествия неизвестны. Возможно, водителю стало плохо за рулем. Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».