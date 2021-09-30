30 сентября 2021, 18:10
Водитель маршрутки грубо нарушил ПДД в Петрозаводске
В столице Карелии сотрудники ГИБДД выписали штраф неаккуратному автомобилисту
В Петрозаводске очередной водитель маршрутного автобуса грубо нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
На Лесном проспекте сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус №14, водитель которого проехал перекресток на красный свет. В отношении автомобилиста был составлен протокол об административном правонарушении. Ему предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей.
В ГИБДД призвали водителей к неукоснительному соблюдению ПДД. Фото источника