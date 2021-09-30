30 сентября 2021, 18:10
Происшествия

Водитель маршрутки грубо нарушил ПДД в Петрозаводске

В столице Карелии сотрудники ГИБДД выписали штраф неаккуратному автомобилисту

В Петрозаводске очередной водитель маршрутного автобуса грубо нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

На Лесном проспекте сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус №14, водитель которого проехал перекресток на красный свет. В отношении автомобилиста был составлен протокол об административном правонарушении. Ему предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей.

В ГИБДД призвали водителей к неукоснительному соблюдению ПДД. Фото источника

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