Водитель маршрутки грубо нарушил ПДД в Петрозаводске

В Петрозаводске очередной водитель маршрутного автобуса грубо нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

На Лесном проспекте сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус №14, водитель которого проехал перекресток на красный свет. В отношении автомобилиста был составлен протокол об административном правонарушении. Ему предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей.

В ГИБДД призвали водителей к неукоснительному соблюдению ПДД. Фото источника