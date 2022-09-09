Водителя автобуса оштрафовали в Петрозаводске за разговор по телефону

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проводят ежедневные проверки маршрутного транспорта в городе. Накануне во время рейда был выявлен очередной нарушитель, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель автобуса нарушил ПДД - он разговаривал по телефону во время движения. В отношении автомобилиста был составлен протокол, ему предстоит оплатить штраф.

Инспекторы призывают водителей автобусов ответственно подходить к своей работе и не нарушать Правила дорожного движения. Фото ГИБДД Петрозаводска