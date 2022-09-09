Три автобусных маршрута продлят в Петрозаводске

В Петрозаводске продлят маршруты автобусов №8, 12 и 17. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Конечная остановка автобусов будет перенесена в район пересечения улиц Кемской и Петрова, к жилому комплексу «Бульвар у родников». Благоустройство остановки уже завершено.

Новый пункт автобусных маршрутов получил название ЖК «Бульвар у родников». Транспорт будет ходить туда с 23 сентября. Фото «Петрозаводск говорит»