09 сентября 2022, 18:46
Три автобусных маршрута продлят в Петрозаводске
На Ключевой общественный транспорт будет следовать до места пересечения улиц Петрова и Кемской
В Петрозаводске продлят маршруты автобусов №8, 12 и 17. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Конечная остановка автобусов будет перенесена в район пересечения улиц Кемской и Петрова, к жилому комплексу «Бульвар у родников». Благоустройство остановки уже завершено.
Новый пункт автобусных маршрутов получил название ЖК «Бульвар у родников». Транспорт будет ходить туда с 23 сентября. Фото «Петрозаводск говорит»