09 сентября 2022, 18:22
Общество

Олег Тактаров провел открытую тренировку для юных петрозаводчан

Звезда кино и спорта побывал в столице Карелии с дружеским визитом

Петрозаводск посетил известный актер, телеведущий, режиссер, чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Звездный гость побывал в новой школе №55, прогулялся по Онежской набережной, а также провел открытую тренировку для юных самбистов из спортивной школы №5, мероприятие состоялось в ФОКе на Ключевой.

Также именитый спортсмен побывал в тренировочных залах универмага «Карелия-маркет», где встретился с юными боксерами, каратистами и тхэквондистами. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com

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Метки: 
олег тактаров
Петрозаводск
владимир любарский
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ФОК
спортивная школа №5
новости петрозаводска