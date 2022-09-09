Олег Тактаров провел открытую тренировку для юных петрозаводчан

Петрозаводск посетил известный актер, телеведущий, режиссер, чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Звездный гость побывал в новой школе №55, прогулялся по Онежской набережной, а также провел открытую тренировку для юных самбистов из спортивной школы №5, мероприятие состоялось в ФОКе на Ключевой.

Также именитый спортсмен побывал в тренировочных залах универмага «Карелия-маркет», где встретился с юными боксерами, каратистами и тхэквондистами. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com