Врачи Петрозаводска спасли переломанную в ДТП девушку

В БСМП Петрозаводска рассказали о спасении девушки-мотоциклистки, разбившейся в аварии этим летом. Историю опубликовала группа больницы в соцсети.

Горожанка поступила в БСМП после того, как мотоцикл, которым она управляла, столкнулся с автомобилем. Врачи диагностировали у пострадавшей множество травм. Долгое время она провела в бессознательном состоянии в реанимационном отделении больницы и боролась за жизнь. Девушка перенесла шесть операций, и врачам удалось вытащить ее с того света.

Около двух месяцев ее лечением занимались разные специалисты: травматологи, хирурги, нейрохирурги, урологи и даже челюстно-лицевые хирурги, приглашенные из Республиканской больницы им. В.А. Баранова, которые провели этой пациентке две операции.

Так, кроме сломанных костей предплечий и таза, у девушки были раскрошены лицевые кости черепа, порвана губа, нос. Челюстно-лицевые хирурги оперировали на вторые сутки после поступления пациентки в стационар. Операция длилась более четырех часов и проходила в реанимационном отделении, когда девушка еще была в бессознательном состоянии. Лицевой отдел черепа буквально собрали по крупицам, восстановив все физиологические функции пациентки. Сейчас она может дышать, жевать и слышать.

Девушка выписалась из больницы. Несмотря на тяжелейшие травмы, она может самостоятельно ходить и говорить. Горожанке предстоит длительная реабилитация, которая продлится около года, но главное дело врачи уже сделали - жизнь пациентки спасена.

«…Вы подарили мне не просто второй день рождения, а возможность жить полноценно и радоваться каждому дню! Спасибо за всё! Низкий вам поклон!», - такой отзыв оставила девушка в благодарность медикам.

В спасении горожанки участвовали: Олег Акимов, травматолог БСМП, Игорь Подзамков, заведующий ИТАР БСМП, Артем Сидоров, анестезиолог, Александр Моисеев, нейрохирург БСМП, Григорий Торгунов и Дарья Казаненко – челюстно-лицевые хирурги Республиканской больницы им. В.А. Баранова и многие другие. Фото БСМП Петрозаводска