К отоплению подключены 99% жилых домов Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Специалисты управляющих компаний продолжают работы, связанные со стартом отопительного сезона в городе. Согласно нормативам, все работы должны быть завершены в течение семи дней после начала отопительного сезона, которое пришлось на 5 сентября.

Горожан просят проявлять бдительность и при обнаружении протечек или других неполадок обращаться в управляющую компанию или в ЕДДС. Фото мэрии Петрозаводска