Будущие медики будут учиться по новым стандартам

В Петрозаводском базовом медицинском колледже учится сейчас 1700 человек.

Новые федеральные государственные стандарты обучения, мастерские вместо традиционных аудиторий, современный аккредитационно-симуляционный центр, центр содействия трудоустройства выпускников колледжа – все это впервые в медицинском колледже в 2022 году.

О том, как организован учебный процесс, смотрите в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор». (Видео)