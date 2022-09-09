09 сентября 2022, 16:16
Общество

Будущие медики будут учиться по новым стандартам

Почти пятьсот первокурсников пополнили ряды учащихся Петрозаводского медицинского колледжа

В Петрозаводском базовом медицинском колледже учится сейчас 1700 человек.

Новые федеральные государственные стандарты обучения, мастерские вместо традиционных аудиторий, современный аккредитационно-симуляционный центр, центр содействия трудоустройства выпускников колледжа – все это впервые в медицинском колледже в 2022 году.

О том, как организован учебный процесс, смотрите в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор». (Видео)

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Метки: 
Петрозаводск
первокурсники
федеральные стандарты
базовый медицинский колледж
медицинский колледж
мастерские
Домашний доктор