Водителя автобуса оштрафовали в центре Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются ежедневные проверки автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД карельской столицы.

Накануне в центре города был выявлен очередной нарушитель. Водитель автобуса остановил транспортное средство далее первого ряда от края проезжей части. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

В ходе проверок особое внимание уделяется соблюдению водителями ПДД, а также режима труда и отдыха, проверке технического состояния автобусов, наличию технической документации. Фото ГИБДД Петрозаводска