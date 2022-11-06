Две тысячи пьяных водителей выявлены в Карелии в этом году

Сотрудники ГИБДД продолжают выявлять пьяных водителей в Карелии. Накануне два человека стали пешеходами в Сегежском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 41-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ-2112 с признаками опьянения. Результат освидетельствования составил 0,28 мг/л. А у 45-летнего водителя автомобиля «Лада Ларгус» алкотестер показал следующие цифры - 0,72 мг/л. Мужчина не согласился с таким результатом. Освидетельствование в больнице, однако, подтвердило, что автомобилист пьян.

В отношении нарушителей составлены протоколы. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Всего с начала года в республике были выявлены 2000 водителей с признаками опьянения, отметили в Госавтоинспекции. Фото ГИБДД Карелии