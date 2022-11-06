Осуждены ограбившие женщину молодые жители Карелии

В Кеми вынесен приговор 18-летнему и 17-летнему юношам, которые обвинялись в совершении грабежа по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как было установлено в суде, в конце 2021 года молодые люди договорились похитить имущество хозяйки одной из квартир, пока женщина спала. Хозяйка проснулась, но юноши все равно вынесли телеприставку, микроволновку, мобильник и другое имущество.

Приговором суда старшему подсудимому назначено условное лишение свободы на один год шесть месяцев. Несовершеннолетний злодей тоже получил условку, сроком на один год. Фото: unsplash.com