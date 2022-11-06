06 ноября 2022, 10:07
Две женщины пострадали в ДТП на трассе в Карелии
В Медвежьегорском районе автомобиль вылетел с дороги и перевернулся
Вечером 5 ноября в Медвежьегорском районе произошло ДТП на 562-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск-«Кола». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, все случилось в 19 часов. Водитель автомобиля Mitsubishi L200 не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В аварии пострадали 38-летняя водитель, ей было назначено амбулаторное лечение, и 54-летняя пассажирка. Вторая женщина была госпитализирована с травмами. Фото ГИБДД Карелии