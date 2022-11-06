06 ноября 2022, 09:44
Баня вспыхнула в Петрозаводске
Пожарным потребовался час, чтобы справиться с возгоранием в Соломенном
Вечером в субботу, 5 ноября, в Петрозаводске произошел пожар в частной бане. Об этом сообщает паблик пожарной части Соломенного.
Сигнал о происшествии на улице Малая поступил на пульт дежурного в 18:51. На место выехали две единицы техники и 10 пожарных из Петрозаводска и Прионежья.
Борьба с огнем в бане заняла около часа. В 19:50 пожар был ликвидирован. Фото пожарной части Соломенного