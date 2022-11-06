Баня вспыхнула в Петрозаводске

Вечером в субботу, 5 ноября, в Петрозаводске произошел пожар в частной бане. Об этом сообщает паблик пожарной части Соломенного.

Сигнал о происшествии на улице Малая поступил на пульт дежурного в 18:51. На место выехали две единицы техники и 10 пожарных из Петрозаводска и Прионежья.

Борьба с огнем в бане заняла около часа. В 19:50 пожар был ликвидирован. Фото пожарной части Соломенного