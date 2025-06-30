Водительские права в России подорожают

Госпошлины для водителей предлагают повысить в России с сентября. Подорожает выдача прав, а также госномеров.

Как пишет газета «Известия», пошлину за водительские права хотят повысить в два раза. Удостоверение старого образца обойдется в 4 тысячи рублей, нового - 6 тысяч. Выдача международных прав также вырастет с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

За получение паспорта транспортного средства (ПТС) придется тоже платить больше - 1,2 тыс. руб. Внесение изменений в документ подорожает с 350 до 525 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) подорожает на бумажном носителе с 500 до 1,5 тыс. руб., на пластиковом — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Госпошлина за выдачу госномеров повысится с 2 до 3 тысяч, за регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы - с 1,5 тысяч рублей до 2,25 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тысяч рублей.

Пошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины подорожает с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов будет стоить 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей. Повысить транспортные пошлины предлагает минфин. © «Петрозаводск говорит»