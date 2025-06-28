Россиян могут посадить в тюрьму за секс в машине

Интимная близость в автомобиле может попасть под различные статьи, включая даже уголовную. Наказание за секс в машине тоже будет разным, вплоть до тюремного срока.

Если людей потянуло на близость в машине, припаркованной в общественном месте, то действия могут попасть под административную статью о мелком хулиганстве. В этом случае грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток, рассказал автоюрист изданию «Газета.Ru».

Но если интимную сцену в машине увидели дети до 14 лет, то нарушение уже могут квалифицировать по уголовной статье о развратных действиях. В этом случае может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы – это максимальное возможное наказание. Тем, кто застал людей за близостью в машине, нужно вызывать полицию.

Также секс в автомобиле в ночное время нарушает закон о тишине. В данном случае наказание разнится в зависимости от региона. © «Петрозаводск говорит»