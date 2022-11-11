Водители в Петрозаводске водят неисправные автобусы без ОСАГО

Для предотвращения ДТП с участием маршрутного транспорта Госавтоинспекция Петрозаводска каждый день проверяет водителей автобусов. На этой неделе выявили несколько нарушений, сообщили в ГИБДД.

В частности, водители управляли машинами с такими техническими неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена. Также они ездили без полиса ОСАГО, неправильно располагались на проезжей части. На всех завели административные дела.

В течение 10 месяцев этого года в Петрозаводске зарегистрировали 6 ДТП с участием автобусов, в которых пострадали 9 человек. По вине водителей автобусов произошло 4 дорожные аварии, в них получили травмы 7 человек. // фото: ГИБДД Петрозаводска