Стало известно, сколько новобранцев наберут в Карелии в осенний призыв

Осенний призыв на воинскую службу проходит в Карелии. В военном комиссариате республики сообщили, что в войска должны отправить больше 400 новобранцев.

Их обещают не посылать в зону, где проходит специальная военная операция, сказано в пресс-релизе ведомства.

На территории Карелии созданы и работают 18 призывных комиссий, они есть во всех муниципальных образованиях. Также действует призывная комиссия Республики Карелии.

Призывников начали отправлять в воинские части 7 ноября. На сборном пункте военкомата их обеспечивают горячим трехразовым питанием и сухим пайком в дорогу.

Прежде всего востребованы имеющие военно-учетную специальность либо специальность, родственную военно-учетной. // фото: РИА Новости