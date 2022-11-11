11 ноября 2022, 16:41
Стало известно, сколько новобранцев наберут в Карелии в осенний призыв
Призванных военнослужащих обещают не направлять в зону СВО
Осенний призыв на воинскую службу проходит в Карелии. В военном комиссариате республики сообщили, что в войска должны отправить больше 400 новобранцев.
Их обещают не посылать в зону, где проходит специальная военная операция, сказано в пресс-релизе ведомства.
На территории Карелии созданы и работают 18 призывных комиссий, они есть во всех муниципальных образованиях. Также действует призывная комиссия Республики Карелии.
Призывников начали отправлять в воинские части 7 ноября. На сборном пункте военкомата их обеспечивают горячим трехразовым питанием и сухим пайком в дорогу.
Прежде всего востребованы имеющие военно-учетную специальность либо специальность, родственную военно-учетной. // фото: РИА Новости