Опавшую листву активно вывозят с улиц Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают следить за порядком на общественных территориях Петрозаводска. Работы ведутся в парках, скверах, на лестницах и детских площадках, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас в столице Карелии активно собирают и вывозят опавшую листву. В зеленых зонах Петрозаводска также продолжается уборка мусора. Работы идут в парках Зеленый берег, Победы, Патриот, Приозерном, в скверах Аквамарин, Ивана Сенькина, Элиаса Леннрота и в других местах.

Жителям Петрозаводска напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска