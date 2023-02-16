Водители нарвались на крупные штрафы утром в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске прошел рейд ГИБДД. На подъездах к школе №29 инспекторы проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Были выявлены два нарушителя. Автомобилисты перевозили первоклашек на заднем сидении, при этом те не были пристегнуты ремнем безопасности.

В отношении родителей выписаны административные протоколы. Им придется оплатить штраф в размере 3000 рублей. С горожанами также провели разъяснительные беседы. // Фото ГИБДД Петрозаводска