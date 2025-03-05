Водители без прав катаются по дорогам Карелии
Водители без прав катаются по дорогам Карелии. Только за два месяца инспекторы ГАИ задержали 218 водителей, не имеющих прав управления транспортным средством. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост «бесправников» более чем на 20%.
«Выявлено вдвое больше нарушений, связанных с передачей управления автотранспорта лицам, не имеющим такого права - к административной ответственности привлечены 16 граждан»,
- резюмируют в Госавтоинспекции Карелии и вспоминают свежее нарушение в Кондопожском районе. В ходе проверки выяснилось, что 30-летний водитель не учился в автошколе и прав не получал. Его автомобиль эвакуировали, а его привлекли к административке.
В ГАИ подчеркивают - водители, не имеющие права управления, представляют угрозу безопасности дорожного движения. Садиться за руль можно лишь после успешной сдачи экзамена в автошколе.