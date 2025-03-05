Водители без прав катаются по дорогам Карелии. Только за два месяца инспекторы ГАИ задержали 218 водителей, не имеющих прав управления транспортным средством. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост «бесправников» более чем на 20%.

«Выявлено вдвое больше нарушений, связанных с передачей управления автотранспорта лицам, не имеющим такого права - к административной ответственности привлечены 16 граждан»,

- резюмируют в Госавтоинспекции Карелии и вспоминают свежее нарушение в Кондопожском районе. В ходе проверки выяснилось, что 30-летний водитель не учился в автошколе и прав не получал. Его автомобиль эвакуировали, а его привлекли к административке.

В ГАИ подчеркивают - водители, не имеющие права управления, представляют угрозу безопасности дорожного движения. Садиться за руль можно лишь после успешной сдачи экзамена в автошколе.