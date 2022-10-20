Водители автобусов продолжают нарушать ПДД в Петрозаводске

За девять месяцев 2022 года в Петрозаводске зарегистрировано шесть дорожных происшествий с участием автобусов. В них пострадали девять человек. Такую статистику приводит пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В городе продолжаются рейды по проверке маршрутного транспорта. На днях инспекторы пресекли грубое нарушение - водитель автобуса проехал перекресток на Лесном проспекте на запрещающий сигнал светофора. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Всего за девять месяцев в Петрозаводске выявлено 158 нарушений ПДД, совершенных водителями автобусов. Фото ГИБДД Петрозаводска