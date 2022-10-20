Бандит ворвался в квартиру жительницы Карелии и ограбил ее

В среду в полицию Кемского района позвонила 68-летняя жительница одного из поселков. Пенсионерка встревоженно рассказала о том, что ее ограбили в собственной квартире, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что в ее дверь постучали. Открыв, она увидела на пороге малознакомого мужчину - жителя того же поселка. Направив на нее некий предмет, который пенсионерка приняла за газовый баллончик, злодей потребовал отдать все деньги. Женщина нашла у себя 50 тысяч рублей - эти деньги и стали добычей преступника.

Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого, когда он садился в такси, чтобы покинуть район. Почти все похищенные деньги были при нем.

Мужчина признался, что постучал в дверь пенсионерки, не имея никакого оружия. В руках он держал мобильный телефон, но пожилая женщина в темноте не разобралась в ситуации.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Фото: unsplash.com