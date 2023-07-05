Водителей предупредили о свисающем невидимом проводе на Шотмана

Автомобилистов разбил лобовое стекло на Шотмана в Петрозаводске. На дороге откуда ни возьмись появился провод с металлической шайбой на конце. Водитель легковушки его не заметил. Итог – треснутое стекло.

Пострадавший автомобилист предупредил других водителей в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Особенно неприятна может быть встреча мотоциклиста с таким невидимым проводом с металлическим «наконечником». // фото VK-паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»