Водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах

Автомобилистов будут тормозить в воскресенье в Петрозаводске, автоинспекторы будут принюхиваться и присматриваться к реакции водителя. Об очередных массовых проверках в рамках рейда «Контроль трезвости» предупредили в Госавтоинспекции.

За десять месяцев в столице Карелии от управления отстранили 802 водителя с признаками опьянения. За это время зафиксировано восемь дорожно- транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в них один человек погиб, еще двенадцать получили травмы.

Петрозаводчане также могут сообщить о водителях с признаками опьянения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото: Госавтоинспекция города