Уроженец Карелии возглавил управление автомобильной дороги «Кола»

Дмитрий Джос сменил на посту руководителя управления автомобильной дороги «Кола» Михаила Овчинникова из Петербурга.

В 2001 году Джос окончил ПетрГУ по специальности «промышленное и гражданское строительство».

С ноября 2002 года работал в ФКУ Упрдор «Кола». Сначала трудился ведущим специалистом мобильного пункта весового контроля, работал инспектором дорожного хозяйства отдела ремонта и развития сети автодорог, экспертом дорожного хозяйства отдела землепользования и имущественных отношений, экспертом дорожного хозяйства отдела мостов и искусственных сооружений и в других должностях. С января 2018 года занимал должность главного инженера. Общий трудовой стаж составляет 20 лет. Джос родился в Ладва-Ветке Прионежского района. // фото: rosavtodor.gov.ru