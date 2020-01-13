Водителей Петрозаводска сегодня ждет массовая проверка на дорогах

13 января водителей Петрозаводска ждет массовая проверка. В городе пройдет очередной рейд «Контроль трезвости», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В 2019 году в Петрозаводске зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Один человек погиб, 17 получили травмы.За это же время 669 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортным средством, 103 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон, в случае употребления алкоголя воспользоваться услугами службы такси.

"Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения! Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102",

- призвали в ГИБДД.