Водителей без прав поймали на дорогах двух районов Карелии

Дорожные полицейские на территории Медвежьегорского района отстранили от управления ВАЗ водителя без прав. Аналогичное нарушение пресекли в Пряжинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Там попался 34-летний петрозаводчанин за рулем Mitsubishi. На обоих автомобилистов составили административные протоколы. Подобные случаи полицейские пресекают ежедневно.

Так, в прошлом году почти 2200 человек сели за руль, не имея на это специального права. // фото: ГИБДД Карелии