29 января 2023, 09:30
Водителей без прав поймали на дорогах двух районов Карелии
Инспекторы ДПС каждый день отстраняют от управления нарушителей
Дорожные полицейские на территории Медвежьегорского района отстранили от управления ВАЗ водителя без прав. Аналогичное нарушение пресекли в Пряжинском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Там попался 34-летний петрозаводчанин за рулем Mitsubishi. На обоих автомобилистов составили административные протоколы. Подобные случаи полицейские пресекают ежедневно.
Так, в прошлом году почти 2200 человек сели за руль, не имея на это специального права. // фото: ГИБДД Карелии