Ресторанный драчун напал на полицейского, который отвез его в больницу

Декабрьской ночью прошлого года сотрудники одного из ресторанов в Сегеже вызвали полицейских. Надо было разнять дерущихся клиентов. В итоге 29-летний мужчина проявил агрессию к стражу порядка, который ему помогал, сообщили в СУ СКР по региону.

Полицейские доставили одного из участников конфликта в Сегежскую ЦРБ. Они хотели, чтобы мужчине оказали медицинскую помощь. Но он спьяну вел себя агрессивно, сопротивлялся и применил физическую силу к полицейскому.

Возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, идет расследование. // фото:pixabay.com