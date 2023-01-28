В Суоярвском районе устраняют последствия ДТП с бензовозом

С места ДТП на 16 километре автодороги регионального значения А-132 «Суоярви-Юстозеро» эвакуируют перевернувшийся бензовоз. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Глава Суоярвского округа Роман Петров.

Напомним, ДТП произошло накануне, в районе п. Леппяниэми опрокинулся бензовоз «Вольво» с прицепом. В результате аварии из резервуара начало вытекать топливо.

- На место аварии выехали все аварийные и дорожные службы, а также я, Глава округа, и прокурор района Евгений Коноплин. <…> Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республики Карелия было оказано содействие и проведены работы по откачке ГСМ из аварийной емкости в другие бензовозы,

- сообщил Петров.

В МЧС уточнили, что остававшееся в бензовозе топливо было перекачано автоцистерны пограничного управления ФСБ РФ по РК в г. Суоярви и вывезено на территорию пограничного управления.

- На расстоянии 700 метров от места ДТП расположено озеро Суоярви, угрозы попадания топлива в водоисточник нет, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время утечка прекратилась.

Эвакуацией пострадавшего бензовоза занимается его собственник. Водитель в результате ДТП не пострадал. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН