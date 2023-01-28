Бензовоз с топливом опрокинулся в Суоярвском районе

Авария с участием грузовика Volvo произошла вечером 27 января в Суоярвском районе. Для ликвидации последствий ДТП выезжал караул пожарной части № 2 по охране Суоярви, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Суоярвскому району» ВКонтакте.

Спасатели разместили фотографии с места аварии и уточнили, что она случилась на 14-м километре трассы «Суоярви-Юстозеро». На дороге опрокинулся бензовоз, перевозивший дизель.

На место выезжали также сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавших, к счастью, нет, но могла произойти утечка топлива. В МЧС уточнили, что авария произошла в 20:25, бензовоз съехал с дороги и опрокинулся. // фото: ОПС по Суоярвскому району/ВКонтакте