Два автомобиля жестко столкнулись вечером в центре Петрозаводска

Две легковушки врезались друг в друга вечером 27 января на Первомайском проспекте в карельской столице. Авария случилась около перекрестка с Железнодорожной улицей, пишет портал dtpptz.ru.

Это произошло в 19:58, автомобили двигались навстречу друг другу. Когда они на скорости столкнулись, обе машины развернуло на дороге.

К счастью, жертв не было, авария попала в кадр камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». // фото, видео: «ДТП ПТЗ И Карелии»