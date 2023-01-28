Юный водитель в Петрозаводске протаранил припаркованные иномарки

Вечером в пятницу очередное ДТП произошло в Петрозаводске. В припаркованные у дороги автомобили врезался ВАЗ, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем «Жигулей» был 20-летний водитель, он не справился с управлением около дома № 64А по улице Зайцева. Это случилось в 16:40 27 января, юноша на отечественном авто протаранил Hyundai и Mitsubishi, стоявшие у края проезжей части.

Водитель автомобиля ВАЗ получил травмы. По факту этой аварии проводят проверку. // фото: ГИБДД Карелии