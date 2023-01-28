28 января 2023, 12:31
Юный водитель в Петрозаводске протаранил припаркованные иномарки
Автомобилист на ВАЗ врезался в другие машины и получил травмы
Вечером в пятницу очередное ДТП произошло в Петрозаводске. В припаркованные у дороги автомобили врезался ВАЗ, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
За рулем «Жигулей» был 20-летний водитель, он не справился с управлением около дома № 64А по улице Зайцева. Это случилось в 16:40 27 января, юноша на отечественном авто протаранил Hyundai и Mitsubishi, стоявшие у края проезжей части.
Водитель автомобиля ВАЗ получил травмы. По факту этой аварии проводят проверку. // фото: ГИБДД Карелии