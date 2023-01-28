28 января 2023, 11:18
Подозреваемого в совершении преступления ищут в Петрозаводске
Полиция просит помочь в поисках мужчины
Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность неизвестного мужчины. Он может быть подозреваемым, сообщили в МВД Карелии.
Речь идет об этом человеке, который запечатлен на фотографиях.
Всех, кому что-то известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 900 455 42 99, 8 953 542 00 88, 8 911 427 69 69. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии