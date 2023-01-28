Подозреваемого в совершении преступления ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность неизвестного мужчины. Он может быть подозреваемым, сообщили в МВД Карелии.

Речь идет об этом человеке, который запечатлен на фотографиях.

Всех, кому что-то известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 900 455 42 99, 8 953 542 00 88, 8 911 427 69 69. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии