Автобус на Ленинградском кольце протаранил легковушку

Утром 27 января авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошла в карельской столице. Они столкнулись на «Ленинградском кольце», передает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Это ДТП случилось в 11:09 на пересечении с набережной Варкауса улиц Кирова, Ленинградской и Михаила Иссерсона. Авария попала в кадр камеры уличного видеонаблюдения «Сампо.ру».

Судя по опубликованному видео, легковушка выезжала на перекресток с набережной Варкауса. Водитель не предоставил преимущество автобусу, который двигался по кольцу.

В результате они столкнулись, автомобиль несколько метров протащило перед автобусом. // Фото, видео: dtpptz.ru